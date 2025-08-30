Вирусолог раскрыл, передается ли чикунгунья от человека к человеку Вирусолог Альтштейн: лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку

Лихорадка чикунгунья не может передаваться от человека к человеку, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, переносчиком вируса является комар рода Aedes Aegypti или Aedes Albopictus.

Вирусная лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку. Для ее распространения обязательно нужен комар как переносчик. Причем нужны комары определенного рода — Aedes Aegypti или Aedes Albopictus. Если этих комаров нет, то передачи не будет, — пояснил Альтштейн.

Он добавил, что комаров такого вида в Москве нет, они встречаются только на юге России. Как подчеркнул специалист, эпидемия лихорадки чикунгунья возможна только в тех странах, где много определенных насекомых-переносчиков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что второй завозной случай лихорадки чикунгунья был зафиксирован на территории России. Заболевшими оказались два члена одной семьи, которые вместе отдыхали на Шри-Ланке. Кроме того, специалисты проводят исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.