Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксирован на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Отмечается, что заболевшими оказались два члена одной семьи, которые вместе отдыхали на Шри-Ланке.

В ходе эпидемиологического расследования после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела, — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, сейчас специалисты проводят исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой. В Роспотребнадзоре уточнили, что лихорадка не передается от человека к человеку, а только через укусы насекомых. Рисков распространения инфекции в стране нет, поскольку количество комаров-переносчиков в РФ не представляет эпидемиологической опасности, резюмировали там.

Ранее эпидемиолог Владимир Никифоров выразил мнение, что завезенный в Россию случай лихорадки чикунгунья не представляет никакой угрозы для населения. По его словам, возможность эпидемии в стране исключена, так как заболевание не передается воздушно-капельным путем.