29 августа 2025 в 16:01

Эпидемиолог оценил опасность завезенной в Россию лихорадки чикунгунья

Эпидемиолог Никифоров: лихорадка чикунгунья не представляет опасности в России

Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Завезенный в Россию случай лихорадки чикунгунья не представляет никакой угрозы для населения, заявил завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. По его словам, которые приводит Lenta.ru, возможность эпидемии в России исключена, из-за того что заболевание не передается воздушно-капельным путем.

Никакой опасности для жизни она не представляет. Эпидемия у нас невозможна, а пандемия — тем более. Эпидемия и пандемия вообще возможна тогда, когда все-таки воздушно-капельным путем идет передача, как при гриппе, — поделился Никифоров.

Он добавил, что для лихорадки чикунгунья требуются специфические переносчики — комары. Кроме того, эта лихорадка не относится к тяжелым смертельным заболеваниям, а протекает как среднетяжелая форма гриппа, пояснил инфекционист.

Ранее на территории России был зарегистрирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевший мужчина, который прилетел в Москву из Шри-Ланки, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Россия
лихорадки
эпидемии
риски
эпидемиологи
