День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:45

В России впервые зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксирован на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Заболевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в Российской Федерации. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации, — сказано в сообщении.

Отмечается, что заразившийся мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал 10 дней. Пациент обратился к врачам на следующий день после прилета. В Роспотребнадзоре добавила, что лихорадка распространяется лишь от укусов насекомых, а не от человека к человеку, поэтому рисков нет.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что вспышка лихорадки чикунгунья в южных провинциях Китая не требует закрытия российских границ. Он пояснил, что комары — переносчики этого заболевания нехарактерны для климата России.

болезни
Россия
Роспотребнадзор
лихорадки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытались сохранить»: Гуф раскрыл детали оборвавшихся отношений с невестой
Катер с тремя людьми на борту едва не затонул в Петербурге
Педиатр объяснила, как помочь ребенку при отравлении грибами
Названы растения, которые нельзя выращивать на дачном участке
Россия призвала одуматься «евротройку»
Мошенники начали общаться со школьниками в играх под видом техподдержки
Бразилия ответит на торговые ограничения США
Каждый четвертый россиянин в детстве мечтал стать спортсменом
Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 29 августа, жива ли
В Евросоюзе раскрыли, какие гарантии безопасности готовы дать Украине
Аналитики раскрыли планы страны НАТО по присоединению Молдавии
«Музыка будет жить»: Верник высказался о смерти Щедрина
Президент Португалии назвал Трампа «русским активом»
На Новорижском шоссе орудуют метатели камней
В Роскачестве предостерегли от покупки синтетического текстиля для дома
В Европе заговорили о переводе активов РФ в более рискованные инвестиции
Юрист напомнила, что дачников могут оштрафовать за сорняки
В ЕС раскрыли детали гарантии безопасности Украины
Названа полезная привычка, которая может убить печень
В Петербурге объяснили введенные на работу мигрантов ограничения
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.