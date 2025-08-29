В России впервые зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксирован на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Заболевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в Российской Федерации. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации, — сказано в сообщении.

Отмечается, что заразившийся мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал 10 дней. Пациент обратился к врачам на следующий день после прилета. В Роспотребнадзоре добавила, что лихорадка распространяется лишь от укусов насекомых, а не от человека к человеку, поэтому рисков нет.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что вспышка лихорадки чикунгунья в южных провинциях Китая не требует закрытия российских границ. Он пояснил, что комары — переносчики этого заболевания нехарактерны для климата России.