В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья

В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья Эпидемиолог Онищенко: закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья не нужно

Вспышка лихорадки чикунгунья в южных провинциях Китая не требует закрытия российских границ, заявил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он пояснил, что комары-переносчики этого заболевания не характерны для климата России.

Закрывать границы РФ никакого смысла нет. <...> У нас довольно экзотическим является тот вид комара, который передает это заболевание, — отметил Онищенко.

Эксперт напомнил о Международных медико-санитарных правилах. Согласно им, текущая ситуация не соответствует критериям для ограничения пересечения границ.

Онищенко также рассказал, что летальность от этой болезни ниже, чем от COVID-19. В группе риска при этом находятся пожилые люди.

Всего в Китае зарегистрировано около семи тысяч случаев заболевания, симптомы которого включают лихорадку, суставные боли и сыпь. Болезнь передается только через укусы комаров определенных видов, не встречающихся в России.

Ранее инфекционист Екатерина Кулова заявила, что в России на данный момент не требуется вакцинация от чикунгуньи, вероятнее всего, надобности в этом не будет. Она отметила, что на территории РФ пока не зафиксировано случаев заражения этим вирусным заболеванием.