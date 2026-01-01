Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 20:39

Стало известно, сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Москве

В новогоднюю ночь в Москве родились 44 младенца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В новогоднюю ночь в Москве на свет появились 44 младенца, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Среди детей 18 мальчиков и 26 девочек.

Самым первым новорожденным в городе стала девочка, родившаяся ровно в полночь в роддоме центра «Коммунарка». Ее вес составил 2380 граммов. В этом же медицинском учреждении появился на свет и самый крупный малыш весом 4240 граммов. Самый маленький новорожденный, весом 1480 граммов, родился в роддоме городской клинической больницы № 67.

В Московской области в первые восемь часов нового года также были зафиксированы роды. По данным министра здравоохранения региона Максима Забелина, на свет появились 23 младенца — 12 мальчиков и 11 девочек. Первым, в 00:50, в Московском областном перинатальном центре родился мальчик.

Ранее стало известно, что в 2025 году среди новорожденных москвичей встречаются обладатели необычных имен: мальчиков называли Дон и Горыня, а девочек — Флора и История. При этом самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр и Лев, а для девочек — Анна, Мария и София.

Москва
дети
младенцы
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский анонсировал важную встречу западных военных
Глава разведки одной страны принял Умерова
В Чехии сменили риторику в адрес Украины
В Кремле раскрыли, что сказал Сальдо Путину после атаки ВСУ на Хорлы
Раскрыты подробности об эвакуированных из Хорлов в Крым пациентах
В Петербурге ребенок чуть не лишился кисти из-за фейерверка
Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты в новогоднюю ночь
Президент Швейцарии сделал первое заявление после пожара в Кран-Монтане
Россиянин пришел на концерт Rammstein и «поймал» лицом торт от барабанщика
Путин продлил особый порядок учета голосов «недружественных» акционеров
Стало известно, сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Москве
В Словакии дали прогноз по членству Украины в НАТО
ГРУ передало США одно устройство после попытки атаки на резиденцию Путина
В столичном аэропорту ввели временные ограничения
Раскрыто состояние атаковавших резиденцию президента России дронов ВСУ
ВСУ атаковали Сочи
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на Москву
В Госдуме предостерегли россиян от одной забавы
Названо условие нормализации диалога США и России в 2026 году
Статус холостяка, благодарность Зеленскому, СВО: как живет Родион Газманов
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Гороскоп 1 января: кому надо на работу? Кто продолжит тратить деньги?
Семья и жизнь

Гороскоп 1 января: кому надо на работу? Кто продолжит тратить деньги?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.