Стало известно, сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Москве

В новогоднюю ночь в Москве на свет появились 44 младенца, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Среди детей 18 мальчиков и 26 девочек.

Самым первым новорожденным в городе стала девочка, родившаяся ровно в полночь в роддоме центра «Коммунарка». Ее вес составил 2380 граммов. В этом же медицинском учреждении появился на свет и самый крупный малыш весом 4240 граммов. Самый маленький новорожденный, весом 1480 граммов, родился в роддоме городской клинической больницы № 67.

В Московской области в первые восемь часов нового года также были зафиксированы роды. По данным министра здравоохранения региона Максима Забелина, на свет появились 23 младенца — 12 мальчиков и 11 девочек. Первым, в 00:50, в Московском областном перинатальном центре родился мальчик.

Ранее стало известно, что в 2025 году среди новорожденных москвичей встречаются обладатели необычных имен: мальчиков называли Дон и Горыня, а девочек — Флора и История. При этом самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр и Лев, а для девочек — Анна, Мария и София.