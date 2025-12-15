Новый год-2026
15 декабря 2025

Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году

В 2025 году москвичи называли детей Дон, Горыня и История

В 2025 году среди новорожденных москвичей встречаются обладатели необычных имен: мальчиков называли Дон и Горыня, а девочек — Флора и История, рассказала РИА Новости заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова. По ее словам, при этом самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр и Лев, а для девочек — Анна, Мария и София.

У мальчиков это Дон, Горыня. У девочек это Флора, История, — сказала Ракова.

Ранее стало известно, что самыми редкими именами в России для рожденных в 2024 году детей стали женское имя Ройхона и мужское Океан. Вторыми по редкости стали имена Биби-Марям у девочек и Курбан-Магомед у мальчиков. Также в пятерку наиболее редких женских имен вошли Деви, Сара Изабель и Гульмина. В топ-5 редких мужских имен оказались Рамзулох, Зурканай и Авен.

Между тем психолог Галина Новикова считает, что креативные имена без исторической или традиционной нагрузки могут помешать полноценному развитию ребенка. Она отметила, что это важная составляющая личности. Специалист напомнила, что с ранних лет имя становится частью идентичности человека и даже на подсознательном уровне влияет на его жизненный путь.

