Москвичи выбрали имя для дельфиненка В голосовании за имя для нового дельфиненка в «Москвариуме» победил Флиппи

Жители столицы выбрали имя для дельфиненка черноморской афалины, который родился в сентябре в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум», его назовут Флиппи. Пресс-служба центра рассказала NEWS.ru, что в голосовании приняли участие более 176 тысяч человек.

Москвичам было предложено пять вариантов: Скай, Каспер, Сильвер, Флиппи и Мотя, но большинство — более 40 тысяч человек — отдали свой голос именно за Флиппи. Как пояснили в «Москвариуме», выбранное имя Флиппи отражает активность и своенравность детеныша афалины.

