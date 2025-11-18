Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Москвичи выбрали имя для дельфиненка

В голосовании за имя для нового дельфиненка в «Москвариуме» победил Флиппи

Фото: NEWS.ru
Жители столицы выбрали имя для дельфиненка черноморской афалины, который родился в сентябре в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум», его назовут Флиппи. Пресс-служба центра рассказала NEWS.ru, что в голосовании приняли участие более 176 тысяч человек.

Москвичам было предложено пять вариантов: Скай, Каспер, Сильвер, Флиппи и Мотя, но большинство — более 40 тысяч человек — отдали свой голос именно за Флиппи. Как пояснили в «Москвариуме», выбранное имя Флиппи отражает активность и своенравность детеныша афалины.

Ранее Ленинградский зоопарк поделился результатами зажировки манула по кличке Шу. На опубликованных фотографиях видно, как животное заметно прибавило в весе и стало более округлым по мере подготовки к зиме. Зверь активно набирает массу с начала осени, в середине октября вес Шу составлял 5,7 килограмма.

До этого в Московском зоопарке появился на свет детеныш мартышки дианы — вида, занесенного в Международную Красную книгу. Сотрудники пока не рискуют брать малыша на руки, поэтому его пол неизвестен. В первые дни мама постоянно носила детеныша на себе, не отпуская ни на минуту, но через две недели он начал сам исследовать мир вокруг.

