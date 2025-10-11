В Московском зоопарке краснокнижное пополнение

В Московском зоопарке появился на свет детеныш мартышки дианы — вида, занесенного в Международную Красную книгу, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Сотрудники пока не рискуют брать малыша на руки, поэтому его пол неизвестен.

Первые дни мама Фиона постоянно носила его на себе, не отпуская ни на минуту. Через две недели детеныш начал потихоньку сползать с нее и исследовать окружающий его мир, — говорится в сообщении.

Малыш родился 1 сентября и сейчас находится в семейной группе вместе с матерью Фионой, отцом Тувэем и сестрой Виолой в павильоне «Дом приматов». После материнского молока он начнет пробовать листья салата и кусочки фруктов из рациона взрослых особей, который также включает овощи, зелень, отварную курятину, яйца и молочные продукты.

