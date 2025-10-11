Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 12:12

В Московском зоопарке краснокнижное пополнение

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижной мартышки дианы

Фото: t.me/Moscowzoo_official

В Московском зоопарке появился на свет детеныш мартышки дианы — вида, занесенного в Международную Красную книгу, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Сотрудники пока не рискуют брать малыша на руки, поэтому его пол неизвестен.

Первые дни мама Фиона постоянно носила его на себе, не отпуская ни на минуту. Через две недели детеныш начал потихоньку сползать с нее и исследовать окружающий его мир, — говорится в сообщении.

Малыш родился 1 сентября и сейчас находится в семейной группе вместе с матерью Фионой, отцом Тувэем и сестрой Виолой в павильоне «Дом приматов». После материнского молока он начнет пробовать листья салата и кусочки фруктов из рациона взрослых особей, который также включает овощи, зелень, отварную курятину, яйца и молочные продукты.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в возрасте 37 лет скончалась самка тапира по кличке Сью, настоящий долгожитель среди своих сородичей. По человеческим меркам возраст животного достигал 100 лет, что значительно превышает среднюю продолжительность жизни тапиров в неволе, составляющую 25–30 лет.

Московский зоопарк
животные
Москва
Красная книга
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, может ли Галкин пользоваться российским счетом
Власти Турции предъявили ресторанам и кафе новое требование
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.