Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 12:24

Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных

Поклонская: журналист Мардан не осознает последствий раскрытия паспортных данных

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Журналист Сергей Мардан не осознает последствий раскрытия паспортных данных, заявила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в Telegram-канале. Она подчеркнула, что сведения о ней были раскрыты в порыве очередного шоу. По словам Поклонской, журналист «заигрался» в микрофонного патриота.

Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он <...> не осознает последствий, — подчеркнула она.

Действия Мардана Поклонская назвала недопустимыми и даже преступными. Бывший прокурор Крыма усомнилась в профессионализме журналиста, обвинив его в неподобающем поведении в период СВО.

Мардан 28 октября сообщил об официальной смени имени Поклонской. В судебных документах она теперь указана как Радведа. Мардан опубликовал фрагмент страницы из документов, которые подтверждают изменение имени.

Ранее Поклонская заявила, что первоклассникам не нужен секспросвет. Основная ответственность, убеждена она, за просвещение детей в вопросе межполовых отношений, лежит на родителях. Поклонская подчеркнула, что такие темы нужно раскрывать прежде всего в семье и доме, учитывая традиции.

Наталья Поклонская
Сергей Мардан
журналисты
имена
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему Трампу важна встреча с Ким Чен Ыном
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.