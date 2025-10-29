Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных Поклонская: журналист Мардан не осознает последствий раскрытия паспортных данных

Журналист Сергей Мардан не осознает последствий раскрытия паспортных данных, заявила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в Telegram-канале. Она подчеркнула, что сведения о ней были раскрыты в порыве очередного шоу. По словам Поклонской, журналист «заигрался» в микрофонного патриота.

Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он <...> не осознает последствий, — подчеркнула она.

Действия Мардана Поклонская назвала недопустимыми и даже преступными. Бывший прокурор Крыма усомнилась в профессионализме журналиста, обвинив его в неподобающем поведении в период СВО.

Мардан 28 октября сообщил об официальной смени имени Поклонской. В судебных документах она теперь указана как Радведа. Мардан опубликовал фрагмент страницы из документов, которые подтверждают изменение имени.

