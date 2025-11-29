Поклонская впервые сделала заявление об отказе от христианства

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская заявила, что ее отказ от христианства был осознанным решением — таким же, как поддержка крымского референдума в 2014 году. По ее словам, которые приводит RTVI, она разорвала отношения «вообще с любой авраамической религией».
Чтобы изучить либо сделать вывод о какой-либо религии, ее нужно изучить внутри, погрузиться полностью. И я погрузилась полностью. Я изучила и приняла свое осознанное решение ровно точно так же, как в 2014 году приняла осознанное решение по проведению крымского референдума, — отметила Поклонская.
Она рассказала, что интересуется древними культурами и традициями, языческими верованиями, а также собирает материалы для своей научной работы. Высказывание патриарха Кирилла, который упомянул ее в своем выступлении о «попытках возродить язычество», советник назвала его правом как главы РПЦ. При этом она отказалась конкретно называть свои нынешние религиозные воззрения.
Я не рассказываю, во что я верю. Это все закрытая информация. Я об этом не распространяюсь, не говорю, — подчеркнула Поклонская.
Ранее советник генпрокурора РФ отреагировала на появившиеся в Сети сведения о якобы смене имени на Радведу. В беседе с корреспондентом NEWS.ru Поклонская заявила, что ее персональные данные являются личной информацией.