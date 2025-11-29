Поклонская впервые сделала заявление об отказе от христианства Поклонская заявила, что ее отказ от христианства был осознанным решением

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская заявила, что ее отказ от христианства был осознанным решением — таким же, как поддержка крымского референдума в 2014 году. По ее словам, которые приводит RTVI, она разорвала отношения «вообще с любой авраамической религией».

Чтобы изучить либо сделать вывод о какой-либо религии, ее нужно изучить внутри, погрузиться полностью. И я погрузилась полностью. Я изучила и приняла свое осознанное решение ровно точно так же, как в 2014 году приняла осознанное решение по проведению крымского референдума, — отметила Поклонская.

Она рассказала, что интересуется древними культурами и традициями, языческими верованиями, а также собирает материалы для своей научной работы. Высказывание патриарха Кирилла, который упомянул ее в своем выступлении о «попытках возродить язычество», советник назвала его правом как главы РПЦ. При этом она отказалась конкретно называть свои нынешние религиозные воззрения.

Я не рассказываю, во что я верю. Это все закрытая информация. Я об этом не распространяюсь, не говорю, — подчеркнула Поклонская.

Ранее советник генпрокурора РФ отреагировала на появившиеся в Сети сведения о якобы смене имени на Радведу. В беседе с корреспондентом NEWS.ru Поклонская заявила, что ее персональные данные являются личной информацией.