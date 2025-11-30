День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 16:41

Поклонская назвала ключевое условие для мира с Украиной

Поклонская: мир на Украине воцарится, когда стороны примут чужую правду

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Готовность украинского и российского общества к заключению мирного договора является главным условием урегулирования ситуации на Украине, заявила советник генпрокурора России Наталья Поклонская в программе «Вы держитесь!» на RTVI. По ее словам, конфликт одинаково невыгоден как Москве, так и Киеву.

Пусть она тебе не нравится, но это правда другого, ты ее принимаешь, при этом не меняя своей. Вот когда общество будет готово и там к мирному договору, к принятию друг друга такими, какие мы есть, вот тогда и будет мирный договор. И, может быть, даже и украинская власть не понадобится. Украинский солдат встанет с русским солдатом и скажет: «Товарищи, может, хватит нам? Мы друг другу братья», — отметила она.

Ранее председатель совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что заявление Европейского союза о непризнании Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Крыма российскими территориями является попыткой Запада сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он посоветовал европейским политикам ознакомиться со своим уставом, так как Европарламент не обладает соответствующими правами.

