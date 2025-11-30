Заявление Европейского союза о непризнании Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Крыма российскими территориями является попыткой Запада сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта, сообщил в своем Telegram-канале председатель совета Крыма Владимир Константинов. Он посоветовал политикам ЕС ознакомиться со своим уставом, так как Европарламент не обладает соответствующими правами.

Это заявление — часть стратегии глобалистов по срыву мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса, — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение по замороженным активам России. Его призыв прозвучал на фоне крупнейшего коррупционного скандала в стране и отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.