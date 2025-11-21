Поклонская осадила Зеленского за попытку свалить коррупцию на «русских» Поклонская обвинила Зеленского в трусости и бессилии после выпада в адрес России

Попытки администрации президента Украины Владимира Зеленского переложить на Россию ответственность за собственное воровство — это трусость, бессилие и неуважение к собственному достоинству, заявила NEWS.ru советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская. Она добавила, что жадность властей сама сорвет с них маски и позволит людям увидеть их настоящими.

Перекладывать ответственность за собственное воровство на Россию — это даже не подлость, а трусость, бессилие и неуважение к собственному достоинству (если оно у них еще осталось), а главное — к людям, — отметила Поклонская.

По словам советника генпрокурора, Зеленский осознает, что его политическая карьера завершится в момент, когда Киев придет к мирному соглашению с Москвой. Она подчеркнула, что окружение президента зарабатывает на военном конфликте, приводя в пример бизнесмена Тимура Миндича, который был поставщиком оружия и бракованных бронежилетов для ВСУ.

У нас общий враг, и на поле боя русским и украинцам пора объединиться против тех, кто стравливает нас друг с другом и при этом умудряется зарабатывать такие деньги, — добавила советник генпрокурора.

Украине, по мнению Поклонской, нужен лидер, который будет стремиться к миру, беречь жизни граждан, не использовать людей как «расходный материал» и не разжигать ненависть. Кроме того, отметила она, страна нуждается в руководителе, который «постепенно вернет ей суверенитет и будет готов отдать свою жизнь за нее».

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что лидеры западных стран не будут менять Зеленского из-за коррупционного скандала в стране. Он отметил, что президент Украины полностью устраивает партнеров.