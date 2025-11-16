Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 13:44

Политолог ответил, будет ли Запад менять Зеленского из-за коррупции

Политолог Блохин: Запад не будет менять Зеленского из-за коррупционного скандала

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Лидеры западных стран не будут менять президента Украины Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала в стране, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что действующий глава Украины полностью устраивает партнеров.

Скандал не такой уж масштабный, чтобы был какой-то резонанс. Менять из-за этого Зеленского, я думаю, никто не будет, потому что он полностью устраивает Запад. Этот скандал — на $100 млн, а Украину накачали на $380 млрд. То есть $100 млн — это капля в море. В реальности часть Запада, Европу, Зеленский полностью устраивает, — объяснил Блохин.

Политолог подчеркнул, что западные страны рассматривают коррупцию как сопутствующие издержки при финансировании конфликта на Украине. Он добавил, что эти потери не превышают риски, связанные с возможным участием их солдат в боевых действиях.

Все рассматривают коррупцию на Украине как сопутствующий ущерб. Я думаю, что никакой смены Зеленского не будет. Разговоры об этой смене идут уже три года. Зачем его менять? Он полностью отрабатывает все поставленные цели, даже не на 100%, а на 1000%. В том-то и дело, [для Запада это не стало особой новостью]. Да, коррупция есть, но это не такая большая проблема — $100 млн. Это всего лишь два-три особняка. Лучше тратить фантики, чем жизни натовских солдат, — подытожил Блохин.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что молчание Белого дома в отношении коррупционного скандала на Украине стало редким случаем. Он отметил, что обычно Вашингтон активно комментирует подобные темы.

Владимир Зеленский
Украина
Евросоюз
США
Софья Якимова
С. Якимова
