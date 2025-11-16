Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине Дмитриев назвал редкостью молчание США по коррупционному скандалу на Украине

Молчание Белого дома в отношении коррупционного скандала на Украине стало редким случаем, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Он отметил, что обычно Вашингтон активно комментирует подобные темы.

Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание, — написал Дмитриев.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что коррупции не стоит стыдиться, поскольку такое случается в демократических системах. По его словам, она является неотъемлемой частью современной экономики. Подоляк также отметил, что украинские власти оперативно отреагировали на ситуацию — виновных уволили и ввели против них санкции.

Между тем в центре Киева прошел митинг против коррупции и политики Зеленского. На акцию вышли около 100 человек, участники требовали отставки главы государства и напоминали о его предвыборных обещаниях 2019 года.