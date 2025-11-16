Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 12:00

Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине

Дмитриев назвал редкостью молчание США по коррупционному скандалу на Украине

Читайте нас в Дзен

Молчание Белого дома в отношении коррупционного скандала на Украине стало редким случаем, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Он отметил, что обычно Вашингтон активно комментирует подобные темы.

Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание, — написал Дмитриев.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что коррупции не стоит стыдиться, поскольку такое случается в демократических системах. По его словам, она является неотъемлемой частью современной экономики. Подоляк также отметил, что украинские власти оперативно отреагировали на ситуацию — виновных уволили и ввели против них санкции.

Между тем в центре Киева прошел митинг против коррупции и политики Зеленского. На акцию вышли около 100 человек, участники требовали отставки главы государства и напоминали о его предвыборных обещаниях 2019 года.

коррупция
Украина
Кирилл Дмитриев
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военные ЦАХАЛ получили опасный «подарок» от палестинца у города Наблус
Сбежал из России? Куда пропал Дибров после видео с расстегнутой ширинкой
SHOT: Павлиашвили отказался выступать на корпоративах без своего сына
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.