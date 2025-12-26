Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 14:45

В Кремле раскрыли, кто представлял Россию на последних переговорах с США

Песков заявил, что Ушаков представлял Россию при телефонных контактах с США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Представителем российской стороны во время последних телефонных контактов с администрацией Соединенных Штатов был помощник президента Юрий Ушаков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Данная беседа состоялась после поездки специального представителя российского лидера Кирилла Дмитриева в Майами. При этом от Вашингтона было сразу несколько собеседников, передает ТАСС.

От администрации это был Ушаков. [Со стороны США] там было несколько собеседников, — ответил представитель Кремля.

По словам Пескова, в ходе беседы представители Москвы и Вашингтона договорились продолжить диалог по урегулированию конфликта на Украине. При этом он не стал раскрывать подробности новых контактов.

Что касается выборов на Украине, как отметил Песков, Киев использует различные уловки, чтобы получить финансирование от западных стран. Он подчеркнул, что не может подтвердить, насколько высказывания советника офиса украинского президента Михаила Подоляка отражают официальную позицию властей страны.

