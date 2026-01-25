На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии Политик Мема: США используют гренландский вопрос для давления на союзников

Стремление США получить контроль над Гренландией связано с желанием заставить союзников по НАТО нарастить военные бюджеты и закупки американского оружия, считает финский политик Армандо Мема. По его мнению, которое приводит ТАСС, этот шаг вписывается в стратегию Вашингтона по давлению на партнеров по альянсу в контексте возможной сделки по Гренландии.

Желание президента Трампа заполучить Гренландию является частью стратегии давления на союзников с целью продажи им большего количества оружия и увеличения их военного бюджета в рамках альянса НАТО, — отметил Мема.

Финский политик добавил, что Трамп планирует построить в Гренландии систему противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы защититься от межконтинентальных баллистических ракет в случае третьей мировой войны. Как подчеркнул Мема, по мнению Трампа, это вопрос национальной безопасности США.

По словам политика, Гренландия имеет стратегическое значение в возможном сценарии конфликта в Арктике, а также представляет интерес из-за наличия редких полезных ископаемых. При этом США вряд ли пойдут на военную аннексию острова и будут добиваться сделки с Данией, и Евросоюз не станет этому препятствовать.

Ранее бездомный житель Гренландии заявил, что готов принять гражданство США за $1 млн (76,9 млн рублей), так как ему безразлично, кем быть — американцем или гренландцем. Он подчеркнул, что главное для него — обрести свой дом.