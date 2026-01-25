Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 10:46

На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии

Политик Мема: США используют гренландский вопрос для давления на союзников

Фото: Johan Nilsson / Tt/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Стремление США получить контроль над Гренландией связано с желанием заставить союзников по НАТО нарастить военные бюджеты и закупки американского оружия, считает финский политик Армандо Мема. По его мнению, которое приводит ТАСС, этот шаг вписывается в стратегию Вашингтона по давлению на партнеров по альянсу в контексте возможной сделки по Гренландии.

Желание президента Трампа заполучить Гренландию является частью стратегии давления на союзников с целью продажи им большего количества оружия и увеличения их военного бюджета в рамках альянса НАТО, — отметил Мема.

Финский политик добавил, что Трамп планирует построить в Гренландии систему противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы защититься от межконтинентальных баллистических ракет в случае третьей мировой войны. Как подчеркнул Мема, по мнению Трампа, это вопрос национальной безопасности США.

По словам политика, Гренландия имеет стратегическое значение в возможном сценарии конфликта в Арктике, а также представляет интерес из-за наличия редких полезных ископаемых. При этом США вряд ли пойдут на военную аннексию острова и будут добиваться сделки с Данией, и Евросоюз не станет этому препятствовать.

Ранее бездомный житель Гренландии заявил, что готов принять гражданство США за $1 млн (76,9 млн рублей), так как ему безразлично, кем быть — американцем или гренландцем. Он подчеркнул, что главное для него — обрести свой дом.

Дональд Трамп
Гренландия
США
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы поедем»: известный детский хирург из США захотел вернуться в Россию
Власти раскрыли последствия атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом
Названо условие, при котором Евросоюз и Россия могут вернуться к диалогу
Толпа британских туристов избила семью из Москвы в египетском отеле
Новый вирус впервые унес жизнь человека
Раскрыты подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП
«Вашингтон» с Овечкиным потерпел обидное поражение в «регулярке» НХЛ
В Британии захотели создать свое ФБР
Спорим, что не делали: необычный салат с креветками и хурмой
Назван кандидат на роль переговорщика по Украине от Евросоюза
Как сделать пасту Амосова дома быстро: рецепт для иммунитета
На Западе раскрыли, как Трамп стал «свахой» Китая и союзников США
Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе
«Это страшно»: блокадница рассказала, как по Ленинграду вели пленных немцев
МИД РФ уточнил, как идет диалог по дипсобственности и авиасообщению с США
«Как Долину»: российского актера обманули мошенники
В Госдуме назвали главную цель массированного удара ВСУ по Белгороду
Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу
На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии
В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов
Дальше
Самое популярное
В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.