Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 14:27

Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности новых контактов между представителями Москвы и Вашингтона, передает ТАСС. По его словам, при этом стороны договорились и дальше общаться.

Был такой телефонный контакт, решили продолжать диалог. Это единственное, что мы можем сказать, — сказал Песков.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Штатов сообщила, что США рассчитывают нормализовать отношения между Россией и Европой через реинтеграцию Москвы в мировую экономику и восстановление торговых отношений. По ее информации, ближайшее окружение президента США Дональда Трампа «видит в России своеобразное Эльдорадо для бизнеса».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что российская сторона якобы рассматривает мирный план Украины и США лишь как отправную точку для дальнейших переговоров. Источники агентства заявили, что Москва намерена «настаивать на существенных изменениях в последней версии» документа.

Дмитрий Песков
США
Россия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик пообещал колебания атмосферного давления в Москве
Дом без компромиссов: как окна помогают совместить тишину, свет и тепло
В Госдуме раскритиковали призыв Грэма к Вашингтону «пойти ва-банк»
В МИД России оценили тон представителей некоторых стран
Врач рассказала о симптомах мышиной лихорадки
В Крыму озвучили причину мощного пожара на объекте инфраструктуры
«Какая-то месть»: Сотникова защитила «Битву экстрасенсов» от Сафронова
Российского дипломата отправили в колонию за работу на разведку США
Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье
Товстик объяснил решение детей остаться с ним после расставания
Делал компост из геев: Санта-садовник оказался маньяком-расчленителем
Диброва призналась, когда отношения с Товстиком начались на самом деле
Женщина погибла в ДТП с микроавтобусом под Липецком
Секретное пророчество Мессинга взорвало Сеть. Что ждет мир 26 февраля?
Кто такие строительные аналитики и почему они становятся важнее прорабов
«Надо будет — сделаем»: Товстик раскрыл, женится ли он на Дибровой
Товстик впервые рассказал о разговоре с Дибровым после измены его жены
Раскрыты восемь убийств Санта-Клауса
Полковник ответил, когда может начаться «генеральная битва» за Донбасс
Нутрициолог дала советы, как привить семье здоровые пищевые привычки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.