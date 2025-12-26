Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности новых контактов между представителями Москвы и Вашингтона, передает ТАСС. По его словам, при этом стороны договорились и дальше общаться.

Был такой телефонный контакт, решили продолжать диалог. Это единственное, что мы можем сказать, — сказал Песков.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Штатов сообщила, что США рассчитывают нормализовать отношения между Россией и Европой через реинтеграцию Москвы в мировую экономику и восстановление торговых отношений. По ее информации, ближайшее окружение президента США Дональда Трампа «видит в России своеобразное Эльдорадо для бизнеса».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что российская сторона якобы рассматривает мирный план Украины и США лишь как отправную точку для дальнейших переговоров. Источники агентства заявили, что Москва намерена «настаивать на существенных изменениях в последней версии» документа.