Названо условие, при котором Евросоюз и Россия могут вернуться к диалогу

Россия и Евросоюз могут вернуться к диалогу после завершения активной фазы специальной военной операции, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. Он также подчеркнул, что в 2027 году истекает срок полномочий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, после чего будет выработан новый курс ЕС, в том числе в отношении России.

Я думаю, что в краткосрочной перспективе, до полугода, изменения могут произойти, если завершится активная фаза специальной военной операции. Если будет достигнуто хотя бы какое-то устойчивое перемирие, то тогда в Европе очень быстро усилятся позиции тех, кто выступает за диалог с Москвой. Это возможно. К фон дер Ляйен уже не в первый раз предъявляются претензии. Наверное, наиболее резонансный случай — это деятельность Еврокомиссии во время пандемии коронавируса, когда ее обвинили в том, что она обеспечивала заказы на определенные медикаменты, в том числе и на вакцины, в обход устоявшихся правил и, возможно, тоже была замешана в каких-то коррупционных скандалах, ― объяснил Кортунов.

Политолог отметил, что в восстановлении отношений с Россией ключевую роль сыграют ведущие европейские государства ― Франция и Германия. Он добавил, что в ближайшие годы в этих странах могут произойти серьезные политические изменения.

По всей видимости, здесь определяющими окажутся позиции ведущих европейских стран — в первую очередь Германии, Франции и, возможно, Италии. В любой из этих стран возможны серьезные политические изменения на горизонте 1-2 лет, которые, конечно, будут влиять на общую политику ЕС. Плюс к этому, в Европе наблюдают с некоторой ревностью за развитием диалога России и США. Поэтому высказывается мнение о том, что Европа тоже должна каким-то образом начать восстанавливать диалог с Москвой. Пока что мы этого диалога не видим, но тем не менее такие идеи сейчас приобретают большую популярность, чем раньше, ― резюмировал Кортунов.

Ранее немецкий журналист издания Berliner Zeitung Рафаэль Шмеллер заявил, что фон дер Ляйен жестко раскритиковали из-за личного покрывательства коррупционного скандала на Украине, в котором был замешан президент страны Владимир Зеленский. По его словам, главной претензией стало личное выгораживание Зеленского и слишком снисходительное отношение к киевским властям.