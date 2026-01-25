«Будут наказаны»: депутат о массированной атаке ВСУ на Белгород

Исполнители и организаторы массированной атаки на Белгород понесут наказание, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он также предположил, что за ударом Вооруженных сил Украины может стоять Великобритания.

Я думаю, что не обошлось здесь без англичан. [Владимир] Зеленский (президент Украины. ― NEWS.ru) уже фигура не самостоятельная. Все эти удары происходят под руководством, в том числе и западных кураторов. В основном, я думаю, Великобритании. Никак не хотят они, чтобы наступил мир, потому что у них от этого свои выгоды — и поставки оружия, и развитие военно-промышленного комплекса. И вот таким способом пытаются вытащить за счет жизней людей, ― высказался Колесник.

Парламентарий добавил, что страны Запада пытаются решить внутренние проблемы за счет конфликта на Украине. Он подчеркнул, что подобные атаки направлены только на усиление эскалации.

Украинцев они давно уже людьми перестали считать. Это их ресурс. Они тратят украинские жизни для того, чтобы решить свои какие-то проблемы экономические. Наказаны будут все за такие вещи — и те, кто наносит удары, и их кураторы. Потому что уже переходят все рамки. Здесь неприкрытое желание очередной виток эскалации закрутить за счет жизни мирных людей и украинцев в том числе, потому что им тоже достается, ― резюмировал Колесник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.