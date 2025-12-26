В США нашли способ подружить Россию с Европой WSJ: США хотят нормализовать отношения России и Европы через экономику

США рассчитывают нормализовать отношения между Россией и Европой через реинтеграцию Москвы в мировую экономику и восстановление торговых отношений, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Штатов. По ее информации, ближайшее окружение президента США Дональда Трампа «видит в России своеобразное Эльдорадо для бизнеса».

Ближайшее окружение Трампа видит в России Эльдорадо для бизнеса. <…> Ее возвращение в мировую экономику позволит американским инвесторам заработать денег и стабилизировать отношения Москвы с Украиной и Европой, — говорится в материале.

Газета отмечает, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уверены, что Россия — это страна с огромными природными ресурсами и богатыми деловыми возможностями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достигнутой договоренности касательно встречи с Трампом. По словам политика, переговоры планируется провести в ближайшие дни.