Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:57

В США нашли способ подружить Россию с Европой

WSJ: США хотят нормализовать отношения России и Европы через экономику

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

США рассчитывают нормализовать отношения между Россией и Европой через реинтеграцию Москвы в мировую экономику и восстановление торговых отношений, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Штатов. По ее информации, ближайшее окружение президента США Дональда Трампа «видит в России своеобразное Эльдорадо для бизнеса».

Ближайшее окружение Трампа видит в России Эльдорадо для бизнеса. <…> Ее возвращение в мировую экономику позволит американским инвесторам заработать денег и стабилизировать отношения Москвы с Украиной и Европой, — говорится в материале.

Газета отмечает, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уверены, что Россия — это страна с огромными природными ресурсами и богатыми деловыми возможностями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достигнутой договоренности касательно встречи с Трампом. По словам политика, переговоры планируется провести в ближайшие дни.

США
интеграция
Россия
Европа
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Сбой произошел в работе Telegram
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.