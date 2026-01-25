Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 12:09

Волчанск, Гришино, Хатнее: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 января

Вооруженные силы ВС РФ в зоне СВО Вооруженные силы ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 25 января? Что происходит у Братского, Волчанска, Гришино, Гуляйполя, Доброполья, Диброва, Закотного, Константиновки, Косовцево, Красного Лимана, Никифоровки, Озерного, Резниковки, Северска, Торского, Харькова и Хатнего?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Гуляйпольском направлении ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Гуляйполя и Косовцево, а также в районе Братского.

«На Красноармейском направлении штурмовые группы ВС РФ активно действуют на восточных окраинах Гришино. На Добропольском направлении есть продвижение южнее Дорожного. Идут бои в районе Новопавловки. На Краснолиманском направлении ВС РФ улучшают положение в южной части населенного пункта Диброва, расширяют зону контроля в районе Закотного. На Северском участке идут ожесточенные бои у Резниковки. Есть продвижение от Бондарного к Никифоровке», — говорится в сообщении канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Вооруженные силы ВС РФ в зоне СВО Вооруженные силы ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Два майора»

На Дружковском направлении ВС РФ ведут бои за выход к Торскому, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Северо-западнее Северска российские военные с боями выходят к Северскому Донцу, идут бои в районе Озерного и Диброва. На Константиновском направлении — подготовка к дальнейшим боям за агломерацию, идет постепенное создание условий для широкого охвата группировки противника», — отметили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», на Харьковском направлении ВС РФ продолжают наступление в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска и в районе села Хатнего.

«Славянское направление (включая Северский участок). Наши воины улучшили положение в южной части Дибровы. Расширили территорию с южной части Закотного. Продолжаем зачистку мелового склона от Закотного к Кривой Луке. От Северска продвигаемся на запад. В районе Резниковки идут ожесточенные бои. В Никифоровке идут тяжелые позиционные бои», — сообщили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 25 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

Магнитные бури сегодня, 25 января: что завтра, головные боли, давление

Проверено редакцией
ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СВР заявил о поутихших в Европе «заклинаниях» о поражении России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 января: где сбои в России
Стало известно, сколько студентов «сидят на шее» у родителей
Аэропорты Кузбасса преодолели отметку в миллион обслуженных пассажиров
Россияне предстанут перед судом в Чили за гонки в запретном заповеднике
Утро в Сочи превратилось в кошмар из-за оползня
В Кремле ответили, как распорядятся заблокированными в США активами
Масштабный сбой зафиксирован в TikTok
Раскрыты суточные потери ВСУ на всех направлениях фронта
Россиянин потерял 300 тыс. рублей из-за Counter-Strike 2
Владелец пекарни «Машенька» поделился подробностями подарка от Путина
Рябков осудил операцию США по захвату Мадуро
«На принципах сурового бизнеса»: в Кремле описали подход Трампа к политике
Российские войска ударили по энергетике Украины
Одна деталь в Кремле встревожила переводчика Уиткоффа на встрече с Путиным
Современный тест на хромосомы для беременных стал бесплатным в России
Песков назвал причину неприязненных отношений между США и Европой
Почему не работает WhatsApp 25 января: где сбои в России, когда заблокируют
«Через колено»: в Кремле оценили методы Трампа
В Кремле объяснили, почему Европа уступает Трампу
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
Шоу-бизнес

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.