Волчанск, Гришино, Хатнее: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 января

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 25 января? Что происходит у Братского, Волчанска, Гришино, Гуляйполя, Доброполья, Диброва, Закотного, Константиновки, Косовцево, Красного Лимана, Никифоровки, Озерного, Резниковки, Северска, Торского, Харькова и Хатнего?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Гуляйпольском направлении ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Гуляйполя и Косовцево, а также в районе Братского.

«На Красноармейском направлении штурмовые группы ВС РФ активно действуют на восточных окраинах Гришино. На Добропольском направлении есть продвижение южнее Дорожного. Идут бои в районе Новопавловки. На Краснолиманском направлении ВС РФ улучшают положение в южной части населенного пункта Диброва, расширяют зону контроля в районе Закотного. На Северском участке идут ожесточенные бои у Резниковки. Есть продвижение от Бондарного к Никифоровке», — говорится в сообщении канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Вооруженные силы ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Два майора»

На Дружковском направлении ВС РФ ведут бои за выход к Торскому, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Северо-западнее Северска российские военные с боями выходят к Северскому Донцу, идут бои в районе Озерного и Диброва. На Константиновском направлении — подготовка к дальнейшим боям за агломерацию, идет постепенное создание условий для широкого охвата группировки противника», — отметили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», на Харьковском направлении ВС РФ продолжают наступление в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска и в районе села Хатнего.

«Славянское направление (включая Северский участок). Наши воины улучшили положение в южной части Дибровы. Расширили территорию с южной части Закотного. Продолжаем зачистку мелового склона от Закотного к Кривой Луке. От Северска продвигаемся на запад. В районе Резниковки идут ожесточенные бои. В Никифоровке идут тяжелые позиционные бои», — сообщили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 25 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

Магнитные бури сегодня, 25 января: что завтра, головные боли, давление