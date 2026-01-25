Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 05:40

Разгром складов ВСУ и удар по объектам ВПК: успехи ВС РФ к утру 25 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки Киева, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, цели достигнуты. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 25 января?

ВС России ударили высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по заводу, производящему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также объектам энергетики», — сказано в сообщении.

Российские морпехи обезвредили бойца ВСУ, у которого была нацистская символика

Российские военнослужащие обнаружили у военного ВСУ обложку для военного билета с нацистской символикой и надписью «рейхкомиссариат Украины», рассказал РИА Новости командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты действующего в интересах группировки войск «Центр» с позывным Рессора. По его словам, у мужчины был бельгийский вид на жительство.

«Зачищали территорию опорного пункта и осматривали тела на предмет документов. Обнаружили бумаги с крестами гитлеровской Германии, орлами, которые явно не относятся к украинскому гербу», — рассказал командир.

ВС РФ атаковали склады беспилотников дальнего действия ВСУ

Российские военные нанесли массированный удар по местам хранения беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Целями атак также стали завод по производству дронов и энергетические объекты. В ведомстве подчеркнули, что этот удар стал ответом на попытки обстрелов гражданской инфраструктуры в России.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в ведомстве.

ВС РФ также применили авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию для ударов по тыловой инфраструктуре противника. Под огонь попали центры обучения операторов БПЛА, в 157 районах были поражены пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Армия России освободила еще одно село в Харьковской области

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старица в Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север».

«Освобожден населенный пункт Старицa Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника», — сказано в сообщении.

ПВО перехватила девять вражеских БПЛА

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ уничтожили над российскими регионами девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Большинство сбили над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

