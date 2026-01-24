Над российскими регионами перехватили девять вражеских БПЛА МО: над Белгородской и Курской областями ликвидировали девять дронов ВСУ

В период с 8:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ уничтожили над российскими регионами девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Большинство сбили над Белгородской областью.

С 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Курской области, — сказано в сообщении.

Ночью 24 января над регионами России сбили 75 украинских БПЛА. По 46 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей. Также дроны уничтожили над Крымом, Курской, Воронежской и Брянской областями.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он назвал удар преступлением против человечности.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник позже заявил, что ВСУ ответят по всей строгости за гибель медиков под Херсоном. По его словам, в произошедшей трагедии очевиден факт военного преступления.