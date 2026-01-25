Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 05:02

Российские морпехи обнаружили у бойца ВСУ обложку с нацистской символикой

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российские военнослужащие обнаружили у военного ВСУ обложку для военного билета с нацистской символикой и надписью «рейхкомиссариат Украины», рассказал РИА Новости командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты действующего в интересах группировки войск «Центр» с позывным Рессора. По его словам, у мужчины был бельгийский вид на жительство.

Зачищали территорию опорного пункта и осматривали тела на предмет документов. Обнаружили бумаги с крестами гитлеровской Германии, орлами, которые явно не относятся к украинскому гербу, — рассказал командир.

Ранее выяснилось, что украинские командиры используют нацистские практики в подразделениях вооруженных сил. Об этом заявил бывший наемник из Нидерландов, известный как Хендрик. По его словам, именно это стало одной из главных причин, по которой он покинул Украину. Военный уточнил, что командование полка каждое утро отдавало солдатам нацистское приветствие. В один из моментов Хендрик понял, что больше не хочет иметь ничего общего с происходящим.

До этого сообщалось, что военнослужащие полка «Арей», участвовавшие в атаке на Курскую область, были переброшены в Сумскую область. Причиной стали низкая боеспособность и морально-психологическое состояние находящихся там солдат. Речь идет о 116-й и 119-й бригадах теробороны.

ВС РФ
ВСУ
военные
нацисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожской области при атаке БПЛА на авто пострадали четыре человека
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 января
Прогулка с питомцем может повлечь серьезный штраф
К чему снится лабиринт: пугающие тайны подсознания
Российские морпехи обнаружили у бойца ВСУ обложку с нацистской символикой
Стало известно о контактах Москвы и Вашингтона по раздражителям
Названа сумма максимального пособия по безработице в России
В России раскрыли секрет дополнительной выплаты для пенсионеров
На Камчатку прибыла новая партия техники для уборки снега
ГДЗ, ответы на ЕГЭ и ОГЭ в интернете — все? Что решило Минпросвещения
Тело без головы и ног нашли в мусорном баке в Турции
DC Comics подала запрос на регистрацию в России эмблемы Бэтмена
Волгоградский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов
«Эффект Долиной» все? Как растет спрос на вторичку, что с ценами
В США допустили встречу Путина и Зеленского
Делегации России, США и Украины пообедали за одним столом после переговоров
Соцфонд выплатил пособия тысячам беременных студенток
Ракетный удар ВСУ оставил дома без тепла в Белгороде
Мирошник рассказал о провокациях Киева
Фаза Луны сегодня, 25 января 2026 года. Проекты на стрессе и проверка ушей
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.