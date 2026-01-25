Российские военнослужащие обнаружили у военного ВСУ обложку для военного билета с нацистской символикой и надписью «рейхкомиссариат Украины», рассказал РИА Новости командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты действующего в интересах группировки войск «Центр» с позывным Рессора. По его словам, у мужчины был бельгийский вид на жительство.

Зачищали территорию опорного пункта и осматривали тела на предмет документов. Обнаружили бумаги с крестами гитлеровской Германии, орлами, которые явно не относятся к украинскому гербу, — рассказал командир.

Ранее выяснилось, что украинские командиры используют нацистские практики в подразделениях вооруженных сил. Об этом заявил бывший наемник из Нидерландов, известный как Хендрик. По его словам, именно это стало одной из главных причин, по которой он покинул Украину. Военный уточнил, что командование полка каждое утро отдавало солдатам нацистское приветствие. В один из моментов Хендрик понял, что больше не хочет иметь ничего общего с происходящим.

До этого сообщалось, что военнослужащие полка «Арей», участвовавшие в атаке на Курскую область, были переброшены в Сумскую область. Причиной стали низкая боеспособность и морально-психологическое состояние находящихся там солдат. Речь идет о 116-й и 119-й бригадах теробороны.