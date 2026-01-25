Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 05:17

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 января

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 25 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 25 января

Белгород вечером в субботу, 24 января, подвергся самому массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате ракетного удара были повреждены объекты энергетического комплекса, сообщил он.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале написал, что после ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции. По его словам, в настоящее время аварийные бригады уже работают над восстановлением.

Также ВСУ провели артиллерийский обстрел населенного пункта в Херсонской области, сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. По его словам, зафиксировано шесть ударов по территории поселка Любимовка Каховского округа.

Кроме того, украинские войска атаковали автомобиль волонтеров в Запорожской области, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в Telegram-канале. Транспорт перевозил гуманитарную помощь для реабилитационного центра в зоопарке, где содержатся крупные хищники.

«Сегодня, 24 января 2026, года ВСУ атаковали автомобиль волонтерской организации „Крылья Победы“, который вез гуманитарную помощь Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников. К сожалению, в последнее время пособники (ВСУ. — NEWS.ru) прицельно охотятся на гражданские автомобили», — заявила Романиченко.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В результате атаки беспилотника ВСУ по автобусу в Белгородской области пострадали пять мирных жителей, передает пресс-служба оперштаба региона. Инцидент произошел на дороге в Грайворонском округе.

«Дрон ВСУ атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево Грайворонского округа. Ранены пять мирных жителей. Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу», — сказано в публикации.

Отмечается, что пятый пострадавший получил баротравму и также был доставлен в медучреждение. Всем раненым предоставляют необходимую медицинскую помощь, заключили в оперштабе.

Кроме того, в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. По его словам, работа мобильного интернета ограничена в целях безопасности.

«На территории Пензенской области введен режим „беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал он.

Также российские средства ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что шесть дронов уничтожили в Белгородской области и по одному БПЛА в Курской и Воронежской областях.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

