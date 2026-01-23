Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 21:49

ВСУ нанесли удар по автобусу с мирными жителями под Белгородом

В Белгородской области от удара дрона ВСУ по автобусу пострадало пять человек

В результате атаки беспилотника ВСУ по автобусу в Белгородской области пострадали пять мирных жителей, передает пресс-служба оперштаба региона. Инцидент произошел на дороге в Грайворонском округе.

Дрон ВСУ атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево Грайворонского округа. Ранены пять мирных жителей. Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу, — сказано в публикации.

Отмечается, что пятый пострадавший получил баротравму и также был доставлен в медучреждение. Всем раненым предоставляют необходимую медицинскую помощь, заключили в оперштабе.

Ранее житель Красноармейска Владимир Головня рассказал, что увернулся от двух украинских дронов во время поездки на автомобиле благодаря скорости и хитрости. По его словам, второй БПЛА попал в дерево, потому что он специально притормозил около него.

До этого начались испытания грузового квадрокоптера «Михалыч» для снабжения подразделений в «килл-зоне», где фиксируется повышенная активность украинских FPV-дронов. Уже в феврале российский дрон поступит в зону СВО.

БПЛА
Белгородская область
атаки
пострадавшие
