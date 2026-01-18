Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 11:38

Житель Красноармейска объяснил, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ

Житель Красноармейска заявил, что увернулся от двух дронов ВСУ на автомобиле

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Житель Красноармейска Владимир Головня рассказал, что увернулся от двух украинских дронов во время поездки на автомобиле благодаря скорости и хитрости. По его словам, которые приводит РИА Новости, второй БПЛА попал в дерево, потому что он специально притормозил около него.

Поехали скупиться, пять человек было в машине. И едем назад с моста Димитровского: дрон летит прямо на меня, все машины тормозят. А я газу дал, бью этот дрон: мина отлетает и крутится. Я проскочил, за мной другой дрон гонится: я под деревом тормознул, он как-то в дереве застрял, — рассказал он.

Утром 18 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.

В России начались испытания грузового квадрокоптера «Михалыч» для снабжения подразделений в киллзоне, где фиксируется повышенная активность украинских FPV-дронов. Уже в феврале российский дрон поступит в зону СВО.

