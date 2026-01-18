Житель Красноармейска объяснил, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ Житель Красноармейска заявил, что увернулся от двух дронов ВСУ на автомобиле

Житель Красноармейска Владимир Головня рассказал, что увернулся от двух украинских дронов во время поездки на автомобиле благодаря скорости и хитрости. По его словам, которые приводит РИА Новости, второй БПЛА попал в дерево, потому что он специально притормозил около него.

Поехали скупиться, пять человек было в машине. И едем назад с моста Димитровского: дрон летит прямо на меня, все машины тормозят. А я газу дал, бью этот дрон: мина отлетает и крутится. Я проскочил, за мной другой дрон гонится: я под деревом тормознул, он как-то в дереве застрял, — рассказал он.

Утром 18 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.

В России начались испытания грузового квадрокоптера «Михалыч» для снабжения подразделений в киллзоне, где фиксируется повышенная активность украинских FPV-дронов. Уже в феврале российский дрон поступит в зону СВО.