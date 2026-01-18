Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 11:11

Российским бойцам будет помогать грузовой дрон «Михалыч»

В России начали испытания грузового дрона «Михалыч» для снабжения в килл-зоне

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
В России начались испытания грузового квадрокоптера «Михалыч» для снабжения подразделений в киллзоне, где фиксируется повышенная активность украинских FPV-дронов, сообщили в научно-производственном центре «Сварог». По словам источника, которые приводит ТАСС, в следующем месяце российский дрон поступит в зону СВО.

Мы проводим испытания новой модели грузового дрона «Михалыч» для доставки грузов весом до 10 кг на дистанцию до 20 км для организации снабжения российских подразделений в труднодоступных зонах, — отметил он.

Ранее сообщалось, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.

Также расчет беспилотного аппарата Supercam S350 обеспечил эффективное поражение вражеских позиций ВСУ. Военнослужащие группировки войск «Центр» с помощью него навели тяжелую огневую систему «Солнцепек» на опорный пункт противника.

