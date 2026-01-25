В Белгородской области из-за атаки ВСУ повреждены энергетические объекты Гладков: при атаке ВСУ в Белгородской области повреждены энергообъекты региона

В результате ракетного удара ВСУ по Белгородской области повреждены объекты энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО была отражена атака воздушных целей.

Самый массированный обстрел города Белгорода. Предварительно, пострадавших нет. Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места, — сказано в публикации.

Ранее Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он назвал удар преступлением против человечности.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник позже заявил: ВСУ ответят по всей строгости за гибель медиков под Херсоном. По его словам, в произошедшей трагедии очевиден факт военного преступления.