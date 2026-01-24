Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 22:46

ВСУ атаковали автомобиль с гуманитарной помощью

ВСУ атаковали автомобиль волонтеров с гуманитарной помощью в Запорожской области

Военнослужащие ВСУ
ВСУ атаковали автомобиль волонтеров в Запорожской области, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в Telegram-канале. Транспорт перевозил гуманитарную помощь для реабилитационного центра в зоопарке, где содержатся крупные хищники.

Сегодня, 24 января 2026, года ВСУ атаковали автомобиль волонтерской организации «Крылья Победы», который вез гуманитарную помощь Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников. К сожалению, в последнее время пособники (ВСУ. — NEWS.ru) прицельно охотятся на гражданские автомобили, — заявила Романиченко.

До этого ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто из мирных жителей не пострадал. Все оперативные службы выехали на место происшествия.

Гладков также писал, что без воды в Белгородской области остались почти 200 тыс. человек. Кроме того, почти полмиллиона человек остались без электричества, у такого же количества людей нет отопления — это 1920 многоквартирных домов.

