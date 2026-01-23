Названо число беспилотников, атаковавших Россию за последние восемь часов Минобороны РФ: восемь беспилотников ВСУ сбили в России за восемь часов

Российские средства ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ за последние восемь часов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что шесть дронов уничтожили в Белгородской области и по одному БПЛА в Курской и Воронежской областях.

23 января в период с 08:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате обстрелов территории региона Вооруженными силами Украины за последние сутки пострадали четверо мирных жителей. Удары пришлись по нескольким населенным пунктам, применялись артиллерия и беспилотники.

До этого в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО поразили более 110 тыс. украинских беспилотников с начала специальной военной операции. Вместе с тем в зоне СВО были уничтожены 670 самолетов противника и 283 вертолета. При этом за неделю, отметили в министерстве, средства противовоздушной обороны сбили 1468 украинских беспилотников самолетного типа.