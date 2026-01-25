Ракетный удар ВСУ оставил дома без тепла в Белгороде Демидов: в Белгороде ракетный удар ВСУ повредил насосную станцию

Ракетный удар ВСУ в Белгороде повредил и вывел из строя насосную станцию, которая снабжала теплом нескольких жилых домов, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. По его словам, на место происшествия немедленно выехали аварийные бригады для проведения восстановительных работ.

После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. Аварийные бригады уже на месте, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ повреждены объекты энергетического комплекса. Он добавил, что над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО была отражена атака воздушных целей.

До этого Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник позже заявил: ВСУ ответят по всей строгости за гибель медиков под Херсоном. По его словам, в произошедшей трагедии очевиден факт военного преступления.