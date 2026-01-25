Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 02:32

Ракетный удар ВСУ оставил дома без тепла в Белгороде

Демидов: в Белгороде ракетный удар ВСУ повредил насосную станцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ракетный удар ВСУ в Белгороде повредил и вывел из строя насосную станцию, которая снабжала теплом нескольких жилых домов, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. По его словам, на место происшествия немедленно выехали аварийные бригады для проведения восстановительных работ.

После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. Аварийные бригады уже на месте, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ повреждены объекты энергетического комплекса. Он добавил, что над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО была отражена атака воздушных целей.

До этого Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник позже заявил: ВСУ ответят по всей строгости за гибель медиков под Херсоном. По его словам, в произошедшей трагедии очевиден факт военного преступления.

Белгород
повреждения
теплоснабжение
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа сумма максимального пособия по безработице в России
В России раскрыли секрет дополнительной выплаты для пенсионеров
На Камчатку прибыла новая партия техники для уборки снега
ГДЗ, ответы на ЕГЭ и ОГЭ в интернете — все? Что решило Минпросвещения
Тело без головы и ног нашли в мусорном баке в Турции
DC Comics подала запрос на регистрацию в России эмблемы Бэтмена
Волгоградский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов
«Эффект Долиной» все? Как растет спрос на вторичку, что с ценами
В США допустили встречу Путина и Зеленского
Делегации России, США и Украины пообедали за одним столом после переговоров
Соцфонд выплатил пособия тысячам беременных студенток
Ракетный удар ВСУ оставил дома без тепла в Белгороде
Мирошник рассказал о провокациях Киева
Фаза Луны сегодня, 25 января 2026 года. Проекты на стрессе и проверка ушей
Банки блокируют оплату туров: какие сделки в зоне риска, что делать
Гороскоп на 25 января: общаемся, слушаем советы, но не следуем им
Посетителей эвакуировали из «Vegas Крокус Сити» в Москве
Самый мощный обстрел Белгорода: куда ударили ВСУ, сколько жертв, детали
Пассажиры столкнулись с отменой более 12 тыс. авиарейсов из-за непогоды
Нетаньяху не пустил президента Израиля на важное мероприятие
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.