23 января 2026 в 18:23

В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА

Мельниченко: в Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Пензенской области введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. По его словам, работа мобильного интернета ограничена в целях безопасности.

На территории Пензенской области введен режим «беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, — написал он.

В Росавиации сообщили, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Пензы также введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Ночью 23 января силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили над регионами России 12 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области. Еще два БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области. По одному БПЛА сбили над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрелов территории Вооруженными силами Украины за последние сутки пострадали четверо мирных жителей. Удары пришлись по нескольким населенным пунктам, применялись артиллерия и беспилотники.

Пензенская область
беспилотники
план "Ковер"
дроны
