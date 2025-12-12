Российский международный аэропорт стал недоступен для вылета самолетов Временные ограничения на вылет самолетов ввели в аэропорту Шереметьево

Временные ограничения были введены в периметре воздушного пространства международного аэропорта Шереметьево в связи с сигналом «Ковер», передает пресс-служба воздушной гавани. Речь идет лишь о выпуске самолетов. В связи с этим пассажиров попросили приготовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.

Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «Ковер». Временно приостановлен вылет воздушных судов. Аэропорт продолжает обеспечивать прилет воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать Москву. Как заявил мэр города Сергей Собянин, воздушная цель была сбита силами противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что пассажиры в ожидании рейсов вынуждены спать на туристических ковриках, картонках и скамейках в московском Внуково. Уточнялось, что более 130 рейсов были отменены, задержаны или направлены в другие воздушные гавани.