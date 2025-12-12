ПВО сбила второй летевший на Москву беспилотник Собянин сообщил о ликвидации еще одного украинского БПЛА

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать Москву, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была сбита силами противовоздушной обороны.

Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Ранее в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. К месту атаки прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им уже оказывается медицинская помощь.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник назвал направленные на столицу и другие российские регионы атаки ВСУ «выпадом» диктатуры украинского президента Владимира Зеленского для Запада. При этом он заявил, что речь идет о символичном шаге. В частности, дипломат отреагировал на данные Минобороны о том, что силы ПВО в ночь на 11 декабря ликвидировали 40 украинских беспилотников над Московской областью.