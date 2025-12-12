Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 08:50

ПВО сбила второй летевший на Москву беспилотник

Собянин сообщил о ликвидации еще одного украинского БПЛА

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать Москву, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была сбита силами противовоздушной обороны.

Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Ранее в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. К месту атаки прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им уже оказывается медицинская помощь.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник назвал направленные на столицу и другие российские регионы атаки ВСУ «выпадом» диктатуры украинского президента Владимира Зеленского для Запада. При этом он заявил, что речь идет о символичном шаге. В частности, дипломат отреагировал на данные Минобороны о том, что силы ПВО в ночь на 11 декабря ликвидировали 40 украинских беспилотников над Московской областью.

Сергей Собянин
БПЛА
атаки
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директор Дома русского зарубежья рассказал об интересном экспонате
Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте
В Минобороны раскрыли наихудший сценарий после аварии на ЗАЭС
В МО РФ заявили о предотвращении диверсий против властей новых регионов
USAID обвинили в причастности к исследованиям в украинских биолабораториях
Генерал раскрыл, какие российские ракеты обнулят «Золотой купол» США
Найден схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом
Трамп появился в игре Minecraft
«Закончите Третьей мировой войной»: Трамп поделился пугающим прогнозом
Блиновская попала в «элитный» отряд колонии
Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца
В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией
Эксперт по этикету рассказал, можно ли обсуждать работу на корпоративе
В Румынии зафиксировали редкое опасное заболевание
Психолог рассказала, почему мужчины часто отказываются от подарков
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Пашинян прокатился на велосипеде по утренней Москве
Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Учительница музыки призналась в совращении 14-летнего школьника
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.