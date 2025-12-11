Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 09:26

«Символичный выпад»: в МИД ответили на попытки ВСУ атаковать Москву

Мирошник назвал атаки ВСУ на Москву выпадом диктатуры Зеленского для Запада

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Направленные на Москву и другие российские регионы минувшей ночью атаки ВСУ с помощью БПЛА, можно назвать «выпадом» диктатуры украинского президента Владимира Зеленского для Запада, заявил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Дипломат назвал это символичным шагом.

То, что это символичный выпад диктатуры Зеленского для западников, нисколько не отменяет опасности боеприпасов, направленных противником по гражданским объектам и мирным людям российских регионов, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, из них 32 БПЛА сбили над Москвой.

Также сообщалось, что в воздушном пространстве Ленинградской области был введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в это время возможно снижение скорости мобильного интернета. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период с 10 декабря 23:41 мск до 11 декабря 02:57 мск в столице было сбито 30 дронов.

Родион Мирошник
Владимир Зеленский
атаки
ВСУ
Москва
