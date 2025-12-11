В Ленинградской области объявили воздушную тревогу

В воздушном пространстве Ленинградской области введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он предупредил, что в это время возможно снижение скорости мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — написал он.

Ранее стало известно, что силами противовоздушной обороны уничтожены еще 26 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в период с 10 декабря 23:41 мск до 11 декабря 02:57 мск всего было сбито 30 дронов. Где именно были уничтожены беспилотники и к какому типу принадлежали, глава столицы не уточнил.

До этого сообщалось, что украинские морские дроны типа Sea Baby 10 декабря атаковали в Черном море танкер Dashan (ранее Eurochampion). Судно, следовавшее под флагом Гамбии, якобы принадлежит к так называемому теневому флоту. Dashan следовал по направлению к российскому порту Новороссийск. В результате удара беспилотников танкер, по данным различных источников, получил серьезные повреждения кормы.