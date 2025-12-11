Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 02:55

В Черном море морские дроны ВСУ вновь атаковали танкер

Al Arabiya: морские дроны ВСУ атаковали в Черном море танкер Dashan

Sea Baby Sea Baby Фото: Социальные сети
Украинские морские дроны типа Sea Baby 10 декабря атаковали в Черном море танкер Dashan (ранее Eurochampion), пишет издание Al Arabiya. Судно, следовало под флагом Гамбии.

В результате удара беспилотников танкер, по данным различных источников, получил серьезные повреждения кормы. Украинские СМИ отмечают, что операцию провели совместно 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и ВМС Украины. Точная степень ущерба и наличие груза на борту танкера в момент атаки не уточняются.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

Позже стало известно, что танкер Kairos, ранее атакованный украинским морским дроном, терпит бедствие у болгарского побережья. На борту находятся 10 человек, жизни которых пока ничего не угрожает. Судно под флагом Гамбии, лишенное хода после атаки 28 ноября, было оставлено турецким буксиром в территориальных водах Болгарии.

