Атакованный дроном ВСУ танкер сел на мель во время шторма Maritime: атакованный дроном ВСУ танкер Kairos сел на мель близ Болгарии

Танкер Kairos, ранее атакованный украинским морским дроном, терпит бедствие у болгарского побережья, сообщает портал maritime.bg. На борту находятся 10 человек, жизни которых пока ничего не угрожает. Ситуацию контролируют болгарские спасатели и военные.

Судно под флагом Гамбии, лишенное хода после атаки 28 ноября, было оставлено турецким буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас оно стоит на якоре в миле от Ахтополя в условиях шторма. Спасательную операцию по эвакуации экипажа пришлось отложить до утра 6 декабря из-за погодных условий, всю ночь за танкером будут наблюдать. Власти Бургаса заявляют об отсутствии угрозы экологической катастрофы, поскольку танкер шел без груза.

Возможно, посол Турции будет вызван в Софию уже завтра (6 декабря). Причина в том, что танкер Kairos был оставлен в районе Ахтополя во время буксировки по неизвестным причинам, — сообщили Maritime дипломатические источники.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, 28 ноября сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.