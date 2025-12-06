ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 01:31

Атакованный дроном ВСУ танкер сел на мель во время шторма

Maritime: атакованный дроном ВСУ танкер Kairos сел на мель близ Болгарии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Танкер Kairos, ранее атакованный украинским морским дроном, терпит бедствие у болгарского побережья, сообщает портал maritime.bg. На борту находятся 10 человек, жизни которых пока ничего не угрожает. Ситуацию контролируют болгарские спасатели и военные.

Судно под флагом Гамбии, лишенное хода после атаки 28 ноября, было оставлено турецким буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас оно стоит на якоре в миле от Ахтополя в условиях шторма. Спасательную операцию по эвакуации экипажа пришлось отложить до утра 6 декабря из-за погодных условий, всю ночь за танкером будут наблюдать. Власти Бургаса заявляют об отсутствии угрозы экологической катастрофы, поскольку танкер шел без груза.

Возможно, посол Турции будет вызван в Софию уже завтра (6 декабря). Причина в том, что танкер Kairos был оставлен в районе Ахтополя во время буксировки по неизвестным причинам, — сообщили Maritime дипломатические источники.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, 28 ноября сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

Турция
Болгария
Россия
танкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Рязани
В тренде больше 130 лет! Как балет «Щелкунчик» стал люксовым брендом
В Госдуме перечислили документы для получения повышенной пенсии
Атакованный дроном ВСУ танкер сел на мель во время шторма
Жители Рязани рассказали о серии взрывов на фоне тревоги
Умер создатель музея Гуггенхайма и «Танцующего дома» в Праге
Угрозы и возмещение ущерба: Долина рассказала свою версию аферы с квартирой
Косые, больные, бомжи: кого и как мобилизуют в ВСУ
Ермака заподозрили в подготовке бегства за рубеж
Человек-паук стал «участником» аферы с Долиной
Зеленский лишил Ермака двух важных функционалов
Приметы 6 декабря: Митрофанов день — день покоя и благодарности
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 декабря 2025 года
«Остается в тени»: кто такая Полина Лурье, купившая квартиру у Долиной
Визит Путина в Индию получил высокую оценку
Трамп стал лауреатом премии ФИФА
Определился состав групп на ЧМ-2026 по футболу
Даже синоптики в шоке: как изменился прогноз погоды на декабрь
Бундестаг отклонил две антироссийские резолюции
«В дом ворвалась беда»: Долина рассказала, как стала жертвой мошенников
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.