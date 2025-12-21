«Риски»: в МИД раскрыли, где в ЕС главный плацдарм НАТО против России

Болгария стала одним из главных восточных плацдармов НАТО для подготовки к потенциальному конфликту с Россией, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС. Он отметил, что размещение военной инфраструктуры на территории страны создает для нее дополнительные риски.

Болгария, к сожалению, превратилась в один из крупнейших плацдармов на восточном фланге НАТО в контексте подготовки к столкновению с Россией. Конечно, это влечет за собой сопутствующие риски для тех, кто предоставляет свою территорию под военные приготовления, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в составе нынешнего европейского руководства присутствует огромное число «отморозков». По его мнению, постоянные заявления еврочиновников о мнимой российской опасности и их подготовка к вооруженному столкновению способны вызвать катастрофические результаты.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с активистами правящей партии в Кечкемете заявил, что в Европейском союзе приняли решение подготовиться к войне с Россией к 2030 году. Он подчеркнул, что Будапешт приложит максимальные усилия, чтобы не допустить подобного сценария.