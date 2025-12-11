Вассерман рассказал, кто может стать виновником войны между Европой и РФ

Среди действующего европейского руководства есть «чертова уйма отморозков», заявил в беседе с MK.RU депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман. По его мнению, регулярные заявления еврочиновников о якобы российской угрозе и подготовке к боестолкновению могут привести к катастрофическим последствиям.

Среди нынешнего европейского руководства чертова уйма отморозков. Причем не потому, что они какие-то очень уж борзые, а потому что много десятилетий — безнаказанные, — отметил Вассерман.

При этом, по мнению депутата, в европейских армиях еще остались военачальники, осознающие серьезность и непредсказуемость реальной войны. Эрудит выразил надежду, что дело ограничится лишь громкими заявлениями.

Вассерман добавил, что в случае эскалации его утешает факт оцифровки мировых культурных сокровищ, таких как Лувр или Британский музей. Это позволит сохранить эти коллекции для человечества даже в худшем сценарии развития событий.

Ранее эрудит допускал, что экспроприация замороженных активов России может обрушить всю финансовую систему коллективного Запада. По словам Вассермана, именно с этим связано нежелание стран ЕС выделять репарационный кредит Украине и попытки Франции «спрятать» часть российских средств от партнеров.