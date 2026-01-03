Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 17:22

Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией

TNI: Украина может потерять Одессу, если не будет вести честные переговоры с РФ

Одесса, Украина Одесса, Украина Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Украина потеряет Одессу, если власти страны не будут вести честные переговоры с Россией, пишет The National Interest. Отмечается, что недавние российские удары по объектам в Одессе были посланием украинцам.

Москва освободит этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно, — говорится в публикации.

Автор утверждает, что недавние удары российских Вооруженных Сил по объектам в Одессе и других областях Украины демонстрируют намерение Кремля продолжать политику давления на украинские власти. В публикации отмечается, что потеря Одессы лишит Украину выходов к Черному морю, превращая ее в континентальное государство, зависящее исключительно от поддержки Евросоюза и США.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Россия может потребовать от Украины освобождения территорий вплоть до Одессы после удара по кафе в Хорлах Херсонской области. Он подчеркнул, что атака станет фактором ужесточения позиции Москвы на переговорах.

Россия
Украина
Одесса
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний коньяк за несколько дней — без сложной техники
Домашний виски за выходные: секреты правильного приготовления
Названы объекты, которые США не тронули при атаке на Венесуэлу
«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле
Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками
Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу
Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы
Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле
В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле
Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших
Трамп раскрыл неожиданные детали «захвата» Мадуро
Трамп заявил, что решать судьбу Венесуэлы будут США
На Украине заявили о подписании важного документа с США
Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией
Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле
Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.