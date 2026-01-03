Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией TNI: Украина может потерять Одессу, если не будет вести честные переговоры с РФ

Украина потеряет Одессу, если власти страны не будут вести честные переговоры с Россией, пишет The National Interest. Отмечается, что недавние российские удары по объектам в Одессе были посланием украинцам.

Москва освободит этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно, — говорится в публикации.

Автор утверждает, что недавние удары российских Вооруженных Сил по объектам в Одессе и других областях Украины демонстрируют намерение Кремля продолжать политику давления на украинские власти. В публикации отмечается, что потеря Одессы лишит Украину выходов к Черному морю, превращая ее в континентальное государство, зависящее исключительно от поддержки Евросоюза и США.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Россия может потребовать от Украины освобождения территорий вплоть до Одессы после удара по кафе в Хорлах Херсонской области. Он подчеркнул, что атака станет фактором ужесточения позиции Москвы на переговорах.