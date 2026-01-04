Зеленский расширил санкционный список Украины Зеленский ввел санкции против 70 компаний из России, КНР и Виргинских островов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 70 компаний из России, Китая и Виргинских островов, следует из указа, опубликованного 3 января на сайте его офиса. В перечень вошли 60 российских предприятий, включая НИИ космических материалов и ОКБ «Гиперком».

Санкционный список также включает одну компанию с Виргинских островов и девять китайских. Ограничения подразумевают блокировку активов, запрет на торговые соглашения, передачу технологий и культурные обмены. Под действие санкций подпали и другие предприятия, включая завод полупроводниковых приборов, НИИ полупроводникового машиностроения, а также «Полет» и «Марс».

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что годы правления президента Украины, который пытается возродить нацизм, останутся в истории страны как мрачная страница. По его мнению, действия украинского руководства отличаются бесчеловечностью.

До этого немецкий корреспондент Кристоф Ваннер выразил мнение, что Зеленский продемонстрировал в новогоднем обращении воинственный настрой. По его словам, вместо попытки мирного диалога с Россией украинская сторона собирается продолжать конфликт.