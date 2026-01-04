Стали известны подробности взрыва автомобиля в Киеве Прокуратура заявила о принадлежности взорвавшегося в Киеве авто военному

Взорвавшийся в Киеве легковой автомобиль принадлежал военнослужащему, заявили в городской прокуратуре. По версии правоохранителей, взрыв прогремел в тот момент, когда военный открыл багажник. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено заранее и сработало при физическом воздействии на элементы машины.

Находившаяся рядом женщина не пострадала, военный получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован. Произошедшее квалифицировано как теракт. Следствие ведут профильные отделы ГУ СБУ по Киеву и области. На месте происшествия работают взрывотехники и эксперты-криминалисты.

Правоохранители рассматривают версии, связанные с профессиональной деятельностью пострадавшего. В районе введен усиленный режим патрулирования, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Ранее в селе Боратин неподалеку от Луцка обстреляли сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Группа мужчин напала на военных, избила их и отобрала пистолет, после чего открыла стрельбу.