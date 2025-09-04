Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 16:55

На Украине мужчины отобрали у военкомов оружие и открыли по ним огонь

Под Луцком украинские мужчины побили сотрудников ТЦК и отобрали у них оружие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В селе Боратин неподалеку от Луцка обстреляли сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщает волынский военкомат в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Группа мужчин напала на военных, избила их и отобрала пистолет, после чего открыла стрельбу.

Сотрудники ТЦК применили для самообороны слезоточивый газ. В результате конфликта один из военнослужащих получил перелом руки. Нападавшие были задержаны сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования с 1 сентября должны фиксировать на нагрудные видеорегистраторы процесс проверки документов и вручения повесток. Согласно новым требованиям, видеозаписи запрещается удалять или редактировать. За нарушения предусмотрена дисциплинарная ответственность. После завершения рабочих смен записи с карт памяти будут передаваться на централизованный защищенный сервер, где они должны храниться не менее 30 суток.

До этого сотрудники ТЦК задержали священника Украинской православной церкви Богдана Матвиева во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области. Протоиерей, являющийся отцом пятерых детей, был незамедлительно отправлен на Ровенский полигон.

ТЦК
Луцк
Украина
мобилизация
