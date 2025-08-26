Многодетного священника УПЦ мобилизовали во время крестного хода Сотрудники ТЦК задержали священника Матвиева во время крестного хода на Украине

Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) задержали священника Украинской православной церкви Богдана Матвиева во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области на западе Украины, сообщили в Союзе православных журналистов. Сейчас протоиерей и отец пяти детей находится на Ровенском полигоне.

В последний день крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев сотрудники ТЦК задержали протоиерея Богдана Матвиева, — говорится в сообщении.

Ранее в Ровненской области на западе Украины мужчина умер через несколько дней после принудительной мобилизации. Пострадавшего забрали 21 августа и продержали в помещении территориального центра комплектования три дня. Никто не предупредил родных мобилизованного о его смерти. В полиции утверждают, что мобилизованному стало плохо, после чего ему вызвали скорую помощь.

До этого в Винницкой области полицейские совместно с сотрудниками ТЦК устроили погоню за автомобилем, в салоне которого находились дети. Две перепуганные девочки в этот момент находились на заднем сиденье. Когда автомобиль остановился, один из сотрудников ТЦК даже выломал стекло. В это время дети кричали от страха. Все произошло неподалеку от села Кашперовка.