Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 11:25

Многодетного священника УПЦ мобилизовали во время крестного хода

Сотрудники ТЦК задержали священника Матвиева во время крестного хода на Украине

Фото: Nina Liashonok/Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) задержали священника Украинской православной церкви Богдана Матвиева во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области на западе Украины, сообщили в Союзе православных журналистов. Сейчас протоиерей и отец пяти детей находится на Ровенском полигоне.

В последний день крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев сотрудники ТЦК задержали протоиерея Богдана Матвиева, — говорится в сообщении.

Ранее в Ровненской области на западе Украины мужчина умер через несколько дней после принудительной мобилизации. Пострадавшего забрали 21 августа и продержали в помещении территориального центра комплектования три дня. Никто не предупредил родных мобилизованного о его смерти. В полиции утверждают, что мобилизованному стало плохо, после чего ему вызвали скорую помощь.

До этого в Винницкой области полицейские совместно с сотрудниками ТЦК устроили погоню за автомобилем, в салоне которого находились дети. Две перепуганные девочки в этот момент находились на заднем сиденье. Когда автомобиль остановился, один из сотрудников ТЦК даже выломал стекло. В это время дети кричали от страха. Все произошло неподалеку от села Кашперовка.

мобилизация
мобилизованные
ТЦК
Украина
УПЦ
священники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Россиянин рассылал фото в украинские чаты и получил срок
Офтальмолог рассказал, когда из-за контактных линз можно ослепнуть
Женщина захотела отомстить бывшему, но изуродовала чужой автомобиль
На Дальнем Востоке таможенники задержали туриста с головой крокодила
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.