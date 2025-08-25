Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 11:02

Украинец умер через несколько дней после принудительной мобилизации

Житель Ровненской области Украины умер после принудительной мобилизации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ровненской области на западе Украины мужчина умер через несколько дней после принудительной мобилизации, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на родственников погибшего. Пострадавшего забрали 21 августа и продержали в помещении территориального центра комплектования три дня.

Позже родственники погибшего случайно узнали, что мужчина находится в морге. Никто не предупредил родных мобилизованного о его смерти, отметили журналисты. В полиции утверждают, что мобилизованному стало плохо, после чего ему вызвали скорую помощь. При этом родственники требуют огласки истории и прояснения всех обстоятельств смерти.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что мобилизационный резерв Украины довольно велик, а ее руководство готово на все, чтобы продолжать действия против России. По его словам, власти не обращают внимания на проблемы с мобилизацией.

Также стало известно, что фиктивные медицинские комиссии стали причиной высокой смертности в рядах ВСУ. По данным российских силовых структур, сведения об этом подтверждают пленные и родственники украинских солдат.

Украина
мобилизация
смерти
жалобы
