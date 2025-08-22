Мобилизационный резерв Украины довольно велик, а ее руководство готово на все, чтобы продолжать действия против России, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, руководство страны не обращает внимания на проблемы с мобилизацией.

Мобилизационный резерв Украины еще очень далек от того, чтобы исчерпаться. Это большая страна, и, по всем параметрам, весь личный состав ВСУ она может заменить целиком еще раза три-четыре. Конечно, есть проблемы с мобилизацией, но насильно набрать лишних 100 тысяч человек, чтобы превратить их в пушечное мясо – для киевского режима вовсе не проблема, — заявил Журавлев.

Парламентарий отметил, что это особенно актуально сейчас, когда речь зашла о введении на территорию Украины войск НАТО. По его словам, в Европе есть страны, которые уже готовы это сделать, по крайней мере на словах.

Ранее SHOT сообщил, что разгромлено командование 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, которую дважды с начала СВО награждал президент Украины Владимир Зеленский. Российские военные ударили по их штабу в Харьковской области. Всего ликвидировано около полусотни военных.